網路傳「黑心陽春麵毒害南部民眾20年」高市：舊聞
最近網路流傳「黑心陽春麵毒害南部20年，台南、高屏逾300家小吃攤中彈」乙案，高雄市政府衛生局今天鄭重澄清，指出，本案是前年的舊案，相關商品當時已下架回收銷毀完成，並已依違反食品安全衛生管理法規定，予以業者行政裁罰20萬元。
衛生局表示，該案是2015年10月1日高雄地檢署指揮刑事局、高雄市刑大、財政部高雄國稅局會同食藥署南區管理中心及高雄市衛生局人員，同步稽查大量農產有限公司工廠及其下游共11家食品業者，在該廠凍庫查獲1批逾期食品，當場清點後封存734.32公斤產品，全下架回收銷毀。
衛生局持續積極追蹤查核，呼籲消費者針對網路流傳訊息，應該抱持小心謹慎的態度，切勿聽信未經查證的網路謠言，且拒絕轉發此類訊息。
衛生局指出，昔日有業者在米麵類製品，違規添加防腐劑及過氧化氫，米粉則有二氧化硫過量等問題；該局鑑於前年抽驗米濕製品不合格率20%偏高情形，於去年啟動專案密集稽查14家米麵濕製品工廠加強輔導，並於製造源頭端及市售端抽驗共74件米麵濕製品，結果不合格率已下降為4%。
衛生局今年仍將加強輔導米麵濕製品工廠，並將市售端產品抽驗列為稽查重點，至4月底止，已稽查6家米麵濕製造廠並抽驗白麵、烏龍麵、餛飩皮等3件檢體送驗苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸等防腐劑及過氧化氫等，目前仍在送驗中，今年將持續執行稽查專案。
(中時)
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