路考新制通過 女大生成為台北區監理所第一人

陳姓女大二生成為台北區監理所首位通過路考新制者，為全國第二位女性。（張家豪攝）

台北區監理所長李應當頒與陳生駕照。陳生表示，只要過場內考試，路考相對簡單，實際路考的確有用，幫助真正認識路況。(公路總局提供)

台北區監理所路考實況。（公路總局提供）

今路考新制上路，已有未報名駕訓班的民眾直接向監理所預約筆試、場內考試及路考等，公路總局台北區理所也迎來第一位路考新制過關者，也是國內第2位通過路考的女性考生。

台北區監理所今天本有3位考生預約考照，但都以失敗告終，陳姓考生是是臨時報考，她是大二生， 是第3次在監理所考照。她表示，雖然同學體諒她是在監理所考試比較不好通過，但因為不甘心一定要考過，今天終於一舉過關。

「只要場內考試過了，什麼都好談，路考覺得蠻順的！」陳姓女考生解釋，場內考試容易壓線，且如果壓線會有警示聲，就會更緊張，但台北區監理所路考路線，父親之前就帶他多次走過，已相當熟悉。負責評考陳生路考表現的許姓考官也表示，陳生一點都不緊張。

許姓考官說明，陳生只有油門控制不當、煞車控制不當各被扣2分，包括接近路口因提前減速，不要急踩煞車等，其他項目表現穩定皆未被扣分，包括陳生變換車道也有注意左後來車，即便有摩托車過於接近，導致陳生開車有些搖晃，因陳生還是保持安全距離，未被控分。

陳生也說，道路考試確實有用，「因為不會像場內考試一樣，你知道大家都會讓你，在外面才知道真正的路況，比方說有一些阿公阿嬤就比較不會注意。」

許姓考官說明，路考將著重考生上路前要檢查車輛四周、輪胎跟車底、上下車要兩段式開車門、起始前一定要顯示方向燈，且向左右注視路況，擺頭幅度要大、轉彎變換車道，都要顯示方向燈，並擺頭查看、等紅綠燈時，前懸不能超過停止線，不能占用用機車停等區、 路邊臨時停車要顯示方向燈，停妥後，右側輪胎距離路面邊緣不能超過60公分，最後回到考場，一樣要兩段式開車門，否則直接扣32分不及格。

今路考新制上路，考生通過筆試、場考後，就要上路考試，不過如果是5月1日之後報名駕訓班的民眾，才需接受路考，之前報名則不用。今全台共有39人向地區監理所預約，包括高雄市區監理所有3人預約，2人過關、1人場考未過；新竹區監理所有4人預約，目前1人過關；桃園市區監理所4人預約，1人過關，2場考未過，1筆試未過。

(中時)