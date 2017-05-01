勞動節上萬勞工上街遊行 砸資方肖像

抗議勞工在工總、商總、工商協進會大樓前以丟水瓶的方式表達訴求。（陳信翰攝）

抗議勞工在工總、商總、工商協進會大樓前以丟水瓶的方式表達訴求。（陳信翰攝）

勞工用寶特瓶怒砸資方肖像，表達內心不滿。（洪安怡攝）

上萬勞工上街頭，怒吼「要保障、反剝削」！一年一度的勞工大遊行在今（1）日五一勞動節舉行，逾23個勞團、萬名勞工齊上街頭，提出全面適用勞基法，勞保年金維持現制等五大訴求，隊伍最後至工商團體總部大樓，以寶特瓶砸向資方代表肖像以表達不滿。

今年五一勞工大遊行是由全國各工會、工運團體及社運團體共同組成的「2017五一行動聯盟」發起，訴求主題為「要年金保障！反勞動剝削！」自中午於凱達格蘭大道集結後，沿著信義路一路遊行至捷運大安站，首度以工總、商總、工商協進會總部大樓作為遊行終點，將矛頭指向資方。

遊行前，國民黨立委李彥秀、親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委洪慈庸皆代表政黨出席，唯獨執政黨民進黨缺席，讓現場勞工不滿情緒持續沸騰，高喊「唾棄、唾棄民進黨」。洪慈庸指出，總統蔡英文允諾要施行的《最低工資法》，至今已上任一年都還不知道在哪，希望勞動部盡快提出。

李彥秀一上台則是先向台下鞠躬道歉，表示過去在國民黨執政期間，曾有考量不夠周延的政策，但勞動部現在大開責任制後門，讓過勞問題愈趨嚴重。周陳秀霞則表示，勞動節應該是勞工放假休息的節日，勞工卻不得不走上街頭，一定會持續支持勞工訴求。

本次遊行共五大訴求，一、各行業全面適用勞基法。二、禁止勞動派遣，反對非典型僱用擴張，非正職勞工直接僱用。三、勞保年金維持現制，反對長照市場化。四、要調薪，要休息，工時工資全面保障。五、勞工團結組織工會，勞動三權完整保障。

遊行隊伍最終，包圍起工商團體的總部大樓，並立起遠東集團董事長徐旭東、商總理事長賴正鎰、工商協進會理事長林伯豐、全聯總裁徐重仁、工總理事長許勝雄5人肖像海報，向肖像丟擲寶特瓶怒罵慣老闆，更有民眾激動撕毀海報，潑灑飲料，痛踩海報，以發洩內心的不滿。

(中時)