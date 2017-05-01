親子揪團到台中警局 體驗一日小小波麗士
台中太平警分局讓學童參訪，活動以幽默及活潑的方式，讓小朋友們認識警察，進而瞭解警察工作的辛勞，廣獲好評，51勞動節有網路知名親子體驗團指名參訪，不少父母趁著假期遠從苗栗、雲林來參加，一位家長直言，希望透過這樣的活動，讓孩子懂得分辨小陷阱及保護自身安全。
51勞動節台中太平警分局來了20名的貴客，4到6歲不等的小朋友在爸媽陪同下一起揪團來警局，做一日小小波麗士，吸收相關犯罪預防、婦幼安全、交通安全基本知識，種下犯罪預防的種子，向下紮根。
在活動中，警方為讓小朋友更接近、更瞭解警察工作，除向小朋友介紹警察主要勤務、各式警用裝備，也宣導反毒與反詐欺犯罪預防、婦幼安全、交通安全等，還加入鑑識採證體驗，並透過有獎徵答來加深印象，讓家長及小朋收穫滿滿，並能懂得分辨小陷阱及保護自己人身安全。
太平警方表示，參訪活動這兩天相當受到歡迎，不但轄區幼兒園列為課外參訪活動，不少父母是揪團自主報名，104、105年累計辦了73場，今年以來每個月都有3到4場；太平分局也歡迎轄區各學校申請參訪活動，讓小朋友除了課業學習之餘，也要懂得學習保護自己，不讓自己成為犯罪被害人，將犯罪預防之觀念，貫徹在生活當中。
(中時)
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