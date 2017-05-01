小英說「菊姐，妳應該有的都會有喔！」李明賢：綁樁鐵證

蔡英文盛讚高雄將是唯一同時有空港、海港、高鐵、捷運及輕軌的城市，還當場「虧」陳菊說：「菊姐，妳應該有的都會有喔！」(資料照)

各縣市搶著瓜分的前瞻基礎建設8800億大餅，立法院本周將重新排定審查。國民黨發言人李明賢在臉書問，8800億難不成是蔡主席的私房錢？要求總統蔡英文解釋，21日南下高雄時，對陳菊說「菊姐，妳應該有的都會有喔！」是啥意思，並說這句話就是蔡政府綁樁的鐵證，監察院要不要先調查一下。

蔡英文4月21日南下高雄，首度體驗搭乘輕軌，對沿線飽覽的高雄港區美景讚嘆不已，她並聽取市府對捷運黃線的規畫，盛讚高雄將是唯一同時有空港、海港、高鐵、捷運及輕軌的城市，還當場「虧」陳菊說：「菊姐，妳應該有的都會有喔！」

李明賢轉發相關新聞問「蔡主席的私房錢？」他表示，立法院本周開始審查《錢沾計劃》還是要審《前瞻計劃》啦？他要大家評評理，一項8800億元的龐大計劃，子孫的錢怎麼被政府亂花的？要求《錢瞻計劃》必須馬上退回政院重編。

李明賢說，對了，蔡總統要不要解釋一下，她當天對陳菊所說「該有的都有」是甚麼內容？蔡英文是用總統還是黨主席的身份來宣佈？難不成，8800億就是蔡主席的私房錢？「花媽，該有的都有！」蔡英文這一句話，就是蔡政府綁樁的鐵證，監察院要不要先調查一下：政府擬出一項史上空前的綁樁計劃，涉有違失與爛權！

網友留言「四年能挖多少挖多少啊～錢瞻啊！」、「 還是建請幕僚準備好講稿，再看稿子發言比較不會出錯」、「私相授受，民主進步」、「蔡英文是幫南部民進黨地盤永遠都站的住腳」、「花蓮呢？什麼都沒有？」。

(中時電子報)