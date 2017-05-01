林口農會賄選案 前理事長夫婦茶葉罐裝錢遭起訴

林口農會選舉3月初傳出賄選，莊姓前理事長，因任期屆滿，推派兒子出征，為求子順利當選理事並競選理事長，贈送裝有10萬現金的茶葉罐、舉辦餐敘攏絡會員，新北地檢今依違反農會法罪嫌起訴莊男夫婦等6人，農會代表陳姓男子坦承收賄10萬，獲緩起訴處分。

莊為讓兒子當選理事以角逐理事長，先於2016年9月委由張姓總幹事舉辦餐敘拉攏會員代表，後再多次贈送白米、醬油禮盒及20至60萬不等的現金藉以行賄，莊男堅稱「自己是乾淨選舉」。

新北地檢調閱通聯記錄及Line訊息，加上證人坦承收賄，今依違反農會法罪嫌，起訴莊男夫婦等6人，農會代表陳姓男子坦承收賄10萬，獲緩起訴處分；另名郭姓男子則因不具備候選人資格不起訴。

(中時)