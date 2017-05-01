公車左轉未注意 輾斷老翁左腿

老翁遭公車擦撞倒地，左小腿被車輪輾過造成開放性骨折，警消趕至現場救人。（孟祥傑翻攝）

老翁遭公車擦撞倒地，左小腿被車輪輾過造成開放性骨折，警消趕至現場救人。（孟祥傑翻攝）

新北市中和區民德路今天（1日）下午2時許發生一起公車撞人事件，1輛台北客運從民德路左轉壽德街時，駕駛疑因未注意1名年約70歲的老翁過馬路，擦撞老翁後，左前輪直輾過老翁左小腿，路人發現立即上前拍打車門要求駕駛停車，並打電話報案，警消趕至發現老翁左小腿開放性骨折，救出老翁後送醫急救，所幸沒有生命危險，警方調查釐清事故原因後，將依業務過失傷害罪將駕駛送辦。

(中時)