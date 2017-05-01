「不老女神」短裙開岔 趙雅芝俏臀若隱若現好辣
港星趙雅芝保養得宜，歲月完全沒在她身上留痕跡，是演藝圈著名「不老女神」，加上她纖細身材與典雅打扮，讓趙雅芝完全看不出已62歲。今（1日）趙雅芝曬出與丈夫黃錦燊放閃照，她身穿白色短洋裝，開岔設計讓趙雅芝俏臀若隱若現。
趙雅芝與同為香港男星的丈夫黃錦燊結婚33年，夫妻倆鶼鰈情深，不時出席合體出席公開活動，趙雅芝今則曬出與老公在機場牽手照，兩人十指緊扣，相當恩愛，而以白色短洋裝現身的趙雅芝，也秀出纖細鉛筆腿，其中裙子的開岔設計，更是讓她的俏臀若隱若現，模樣辣翻。
有丈夫黃錦燊牽手同行，讓趙雅芝舉手投足都充滿幸福女人氣息，她看到鏡頭甜露微笑，並與粉絲打招呼互動，親和力十足。
(中時電子報)
關鍵字：趙雅芝
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