日月潭旅遊服務再升級 歡樂Bar餐車隊上路
日月潭友善旅遊環境再升級，日管處與經典大飯店合作，首創設置2輛「日月潭行動旅服─行動歡樂Bar餐車隊」，讓遊客感受貼心完善的優質服務；餐車配備燈光音響、KTV、悠遊卡刷卡機、支付寶等設備，還可提供餐飲服務。
行動歡樂Bar餐車隊1日啟用，日管處副處長陳志賢、魚池鄉長陳錦倫、集集鎮長陳紀衡及經典大飯店執行長陳明賢等人都共襄盛舉；並由金鐘獎最佳主持人沈文程，擔任代言人。
陳志賢表示，行動歡樂Bar餐車隊除了支援行動餐飲、露營燒烤吧，更結合「日月潭行動旅服」基本服務，創造公部門與民間與業亮點合作新指標。
日管處長洪維新表示，日月潭每年有超過700萬遊客到訪，除了得天獨厚的美景，更需要提升遊憩品質，才能吸引遊客再次回流，因此與業者合作推動行動旅服，為觀光努力打拚，帶給遊客貼心的感受。
日管處配合交通部觀光局推出「向山自行車道」、「集集支線」及「玄光寺景點」等3條行動旅服路線，藉由日管處人員不定時巡查轄內設施，同時提供遊客旅遊諮詢、推薦遊程、wifi熱點分享、拍照協助、文宣資訊等服務。
「行動歡樂Bar」啟用，亦可稱為是「多元旅遊模式」元年，又稱「多態樣化旅遊」，結合各種旅遊型態，將旅遊點串成旅遊線，以計劃性的推廣深度旅遊；透過不同的社團、機關團體、旅行社推動，囊括所有旅遊型態，將可刺激遊客不斷回流，並吸引外國遊觀光客到訪。
(中時)
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