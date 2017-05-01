金讚．百家好店徵選 即日起開跑
台南金讚．百家好店徵選活動開跑，南市府為推廣優質店家供民眾選購，舉辦徵選活動已有6年，累計1831家業者參與，選拔出629家百家好店及177家金讚百家好店，該活動也深獲不少店家好評，不僅增加曝光率連帶業績也能跟著成長。
邁入第7年的金讚．百家好店越做越有口碑，獲選後可增加不少曝光率，帶動消費者的購物力，因此，每年吸引不少業者報名參加徵選，今年度的金讚．百家好店徵選即日起開始報名，1日經發局也邀請4家金讚．百家好店現身說法。
經發局副局長殷世熙表示，金讚、百家好店徵選類別，依店家類別屬性可分為餐飲類、食品類、時尚及文創類和一般商業類等4大類別，除了一般商店外，台南擁有不少觀光工廠，連續7年舉辦下來，不少觀光工廠也同時是金讚百家好店的店家。
其中，位在省道台1線後壁段的卡多利亞良食故事館不僅是觀光工廠，去年還獲選金讚．百家好店；去年剛開幕，駐點在佳里的國王家族羽絨服飾觀光工廠，也是金讚．百家好店之一，業者紛紛感謝經發局提供的機會，讓產品有更高的知名度及曝光率。
此外，為讓民眾有參與感，經發局延續往年的「好店大募集」活動，由民眾化身「食尚玩家」， 6月20日前上百家好店徵選活動網站推薦店家，就有機會獲得百元現金禮券，今年度徵選活動即日起開始報名，後續經發局也會舉辦3場說明會，歡迎有興趣的店家踴躍報名。
(中時)
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