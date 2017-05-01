自費就能住 台東馬蘭榮家首位非榮民入住
台東馬蘭榮家今年起開放一般民眾入住，高雄市鼓山區的82歲鐘景輝，因為曾在台東工作過，喜歡台東的好山好水，經實際到馬蘭榮家參觀後，對榮家環境很滿意，決定入住，成為首位自費入住的一般民眾。
退輔會今年起開放全台16個榮家提供一般民眾自費入住，台東馬蘭榮家共提供40個床位供一般民眾申請，由於每月安養型床位只要1萬2000元，較民間動輒2、3萬元相比，費用便宜許多，詢問情形十分踴躍，目前約還有12位民眾登記中。
首位自費入住的鐘景輝表示，從報紙上看到這項訊息，由於年輕時曾到台東工作，加上輔導員王孟申也是高雄人，有共同的話題，親自看過環境後，確定住進馬蘭榮家，入住1周，已頗能適應，將邀親友一起到台東養老。
馬蘭榮家輔導組輔導員王孟申表示，馬蘭榮家是目前各榮家中唯一提供醫、養、服務三合一的場所，也是縣內安養養護機構中，唯一通過衛福部「高齡友善照護」認證的機構，已開放40床，65歲以上有自理能力的榮眷、遺眷及一般民眾，皆可自費申請入住安養。
(中時)
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