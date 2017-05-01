不滿百人小校 凌雲國小戲劇全國賽獲特優

凌雲國小18名高年級學生全員上陣，獲得全國學生創意戲劇比賽特優殊榮。（林和生翻攝）

18張椅子、18個學生，凌雲國小全員盡出，在全國學生創意戲劇比賽特優殊榮。（林和生翻攝）

凌雲國小因生源不足，高年級學生需全員上陣，每個人都身兼多角。（林和生翻攝）

位於屏東市郊不到百人的小校凌雲國小，2年前開辦表演藝術課程，今年首次參加全國學生創意戲劇比賽，在全台28個隊伍中，獲得特優佳績，校長高珠鈴在聽聞成績公布的同時，開心的落下感動眼淚，她說重點不是成績好壞，而是每個孩子都做到自己本分。

不同其他學校，凌雲國小生源不足，全校僅86人，因此5、6年級學生共18人，不分男女、需全員上陣。高珠鈴指出，同學少，彼此間的肢體摩擦難免被放大，因此引進表演課程，透過肢體解構來瞭解情緒表達，讓孩子們相處起來能更加和善。

低年級首重肢體開發，中高年級就開始模仿，並將創意融入戲劇，參與比賽是為了驗收成果，第一次就獲得縣賽冠軍，並代表屏東角逐全國賽獎項。

上場演出的角色沒有經過篩選，由同儕間推舉認為適合的，包括燈光、音效及布景全都是學生一手包辦，演出《王冠下的秘密》，18張椅子、在台上演出18分鐘，一氣呵成，連家長看了都覺得感動。

其中一名自閉症同學一人分飾兩角，演樹及守衛，過程難免失誤，但透過彼此提醒與協助，得以讓劇情流暢，獲得評審高度評價。高珠鈴開心地說，學校競爭力不在人數多寡，而是準備好沒有，成績好壞不是重點，重要的是歷程，她跟學生說，認真做，一定會看到收穫。

(中時)