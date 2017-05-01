不滿百人小校 凌雲國小戲劇全國賽獲特優
位於屏東市郊不到百人的小校凌雲國小，2年前開辦表演藝術課程，今年首次參加全國學生創意戲劇比賽，在全台28個隊伍中，獲得特優佳績，校長高珠鈴在聽聞成績公布的同時，開心的落下感動眼淚，她說重點不是成績好壞，而是每個孩子都做到自己本分。
不同其他學校，凌雲國小生源不足，全校僅86人，因此5、6年級學生共18人，不分男女、需全員上陣。高珠鈴指出，同學少，彼此間的肢體摩擦難免被放大，因此引進表演課程，透過肢體解構來瞭解情緒表達，讓孩子們相處起來能更加和善。
低年級首重肢體開發，中高年級就開始模仿，並將創意融入戲劇，參與比賽是為了驗收成果，第一次就獲得縣賽冠軍，並代表屏東角逐全國賽獎項。
上場演出的角色沒有經過篩選，由同儕間推舉認為適合的，包括燈光、音效及布景全都是學生一手包辦，演出《王冠下的秘密》，18張椅子、在台上演出18分鐘，一氣呵成，連家長看了都覺得感動。
其中一名自閉症同學一人分飾兩角，演樹及守衛，過程難免失誤，但透過彼此提醒與協助，得以讓劇情流暢，獲得評審高度評價。高珠鈴開心地說，學校競爭力不在人數多寡，而是準備好沒有，成績好壞不是重點，重要的是歷程，她跟學生說，認真做，一定會看到收穫。
(中時)
關鍵字：凌雲國小、全國學生創意戲劇比賽、屏東、小校
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。