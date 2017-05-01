15歲少女忍4年猥褻陰影 母男友竟獲緩刑

花蓮1國中少女4年來忍受猥褻陰影，忍不住在學校崩潰痛哭。（許家寧攝）

花蓮縣1名15歲國中少女，4年來忍受母親同居的李姓男友猥褻陰影，今年突然在學校情緒崩潰痛哭，校方察覺有異通報警方揪出色狼；檢警調查，李男三度對少女舔胸襲乳，但花蓮法院考量男子有悔意且少女父母達成和解，獲輕判緩刑5年。

受害少女哭訴，11歲時在李男經營的檳榔攤內睡覺時，遭到李男伸出狼爪撫摸少女胸部，見少女驚醒後，李男更大膽將少女內衣往上拉至頸部，吸吮胸部，並強拉少女的手為他「打手槍」，少女害怕遭李男恐嚇、毆打，不敢出聲求救。

未料，李男竟食髓知味，接續利用與少女共寢的機會，分別在客廳及房間內大膽對就讀小學4、5年級的少女伸出魔爪，少女反抗躲至房間內，仍遭李男強制猥褻得逞，造成少女心理受創，忍了4年終於忍不住在學校情緒崩潰，警方依妨礙性自主將李男移送偵辦。

目前從事回收工作的李男坦承犯行，強調與被害少女父母達成和解取得諒解，並獲得被害少女原諒，請求法官輕判；花蓮地院日前考量李男沒有前科，並與少女母親達成和解，日前依妨害性自主罪輕判男子有期徒刑2年、緩刑5年及200小時義務勞務，緩刑期間付保護管束。

(中時)