小龍女再傳失控哭喊 吳綺莉：她真的傷害到我
港星吳綺莉3月被女兒「小龍女」吳卓林控告涉嫌恐嚇，後又傳吳卓林情緒不穩住院，被指疑似自殺，狀況令人擔憂，目前人還在醫院休養。事發一個多月，吳綺莉近日在臉書Po文，似乎隔空向女兒喊話，字句間充滿感傷。
據香港《蘋果日報》報導，吳綺莉近日在臉書貼出一張18歲的照片，感嘆道：「看回自己十八歲的照片，這個月我真的受痛了，看回這兩天的自己，真的接受不了，她真的傷害到我，對著她原來我一點也不強，學習。」據悉，吳卓林至今情緒仍不穩定，有次吳綺莉問她何時回家，她激動地哭喊亂叫，甚至影響到其他病人，只好暫時封閉該樓層，待吳綺莉走後才開放。
此外，吳綺莉也曬出愛貓坐在家門口等主人的照片，感慨寫下：「看著您一天一天的瘦坐著等，媽媽的心和您一樣難過。」像是借貓比喻女兒，流露思女之情以及煎熬情緒。
(中時電子報)
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