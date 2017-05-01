北市272例A型肝炎 6成不安全性行為

A型肝炎主要為糞口傳染，會經由受病毒汙染的食物、水或是口交、肛交等不安全性行為傳染。(圖/達志影像/Shutterstock)

今日台北市政府衛生局公布105年台北市A型肝炎確診病例共272例，兩年內成長了15倍，其中6成為HIV或其他性傳染病(梅毒或淋病)個案，4成則為曾有生食、生飲情形，顯示不安全性行為(如口交、肛交)是主要感染風險因子。

A型肝炎主要為糞口傳染，會經由受病毒汙染的食物、水或是口交、肛交等不安全性行為傳染。

台北市政府衛生局疾病管制處陳少卿處長表示，為降低A型肝炎疫情，台北市針對A型肝炎確定病例接觸者和HIV、淋病、梅毒等感染者，公費提供1劑A型肝炎疫苗。

目前最有效的預防A型肝炎，為施打A型肝炎疫苗，一般在接種1劑疫苗後，有95%民眾會有保護抗體，而按期接種2劑疫苗，免疫力可以維持20年以上；一旦得到A型肝炎，會有10%病人在急性發病後的6個月後再度復發，造成猛爆型肝炎死亡。

陳少卿處長呼籲除接種疫苗外，民眾平時多注意飲食衛生，不生飲生食，生蠔或水產貝類要完全煮熟，保持飯前、便後及處理食物前正確洗手的衛生習慣，避免多重性伴侶以及發生不安全性行為。而餐廚人員、醫療人員、嬰幼兒保育工作者、患有慢性肝病、血友病、曾移植肝臟的病人、發生不安全性行為者、靜脈藥癮者或是將計劃前往A型肝炎流行地區者等高風險群，若尚未有A 型肝炎抗體，建議自費接種2劑A型肝炎疫苗，以降低感染機率。

(中時電子報)