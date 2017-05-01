不忍了！店驚爆遭塗鴉噴漆 納豆怒嗆「沒創意」
藝人納豆近年雖然情場失意，但演藝事業卻是蒸蒸日上，他以電影《一路順風》風光入圍金馬獎最佳男配角獎，又經營副業韓式燒肉店「滋滋咕嚕」有成，已展店到第五家，之後甚至還想進軍手搖飲市場，而當老闆頗有心得的他，今天卻難得發怒，公開po文，表示自己忍無可忍。
平常嘻嘻哈哈又親民的納豆，今天難得收起幽默感，正經在臉書po文，他貼出一張店面鐵捲門遭到塗鴉的照片，表示：「真的是忍了很久才說出來的」，直言包含自己的店在內，台北市很多店家的鐵門都被塗鴉客亂噴漆，「但如果是有意思的圖案、美麗的圖騰，其實我是打自內心歡迎的，畢竟這城市是該多一些顏色與創意的」。
不過他覺得，自家店門被噴上的，卻是「醜」又沒「創意」的噴漆簽名，怒嗆：「可以不要來污染這城市嗎？」，相當反感地呼籲：「想發洩自己的創作能量，想刷存在感的同時，能有一點體貼店家的善心嗎？」，此文一出，立刻吸引藝人陳漢典及眾網友呼應，按讚數瞬間破千。
(中時電子報)
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