屏東蛋中雞確診H5N2 縣府撲殺1萬9000隻雞

屏縣一雞場確定感染禽流感，縣府立即派員進行撲殺作業。(林和生翻攝)

屏東縣動物防疫所4月28日接獲高樹鄉一禽場飼主，主動通報採樣送驗蛋中雞檢體，5月1日經確認，感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，立即依標準作業程序啟動防疫機制，赴禽場執行撲殺作業，撲殺約1萬9000隻蛋中雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

另同步啟動禽場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，同時嚴密監控禽流感疫情發展，減少環境中病毒活動，防疫情傳播。

屏東縣動物防疫所所長李永文呼籲，縣內蛋雞業者需改變場內老中青雞隻都有的飼養型態，以免禽流感病毒一直存在禽舍中。並表示，防疫所可提供使用對禽隻無傷害的消毒劑供養禽業者禽舍消毒服務，有需要的養禽戶可以向防疫所申請。

也請養禽業者提高警覺自主觀察場內禽隻健康情形，即時通報可疑疫情，並落實人員車輛門禁管制與場區清潔消毒等各項生物安全措施，以降低禽流感發生機率。

(中時)