MLB》 有望與陳偉殷對投 胡智為：台灣的大事！

胡智為(右)與陳偉殷明天有望上演「台灣強投對決」。(美聯社&中央社資料照)

效力光芒的小將胡智為去年在陳偉殷棒球訓練營，才和陳偉殷說「明年大聯盟見」，沒想到現在這件事，真的要實現了！胡智為隨光芒飛往邁阿密，2日起與馬林魚展開系列賽，魚軍首戰就推陳偉殷先發，屆時若胡智為也獲得上場機會，有望上演難得的「台灣對決」，胡智為興奮說，「這對我和台灣都是件大事！」

陳偉殷前役對戰費城人，投5局挨了生涯首發滿貫炮，失掉4分吞敗，本季4場先發繳出2勝1敗、自責分率4.71成績，明天他將對決從傷兵名單歸隊的右投歐多瑞希(Jake Odorizzi)。而胡智為雖自上月25日初登板後沒再上場，但因光芒可能把中繼的葛頓(Ryan Garton)下放，讓他更加有機會與陳偉殷同場較勁。

「這將會是台灣的大事！」胡智為看著相差6歲的陳偉殷，直言就像在看超級巨星，想到能親眼一睹前輩投球的英姿，讓他相當興奮，「這對我跟台灣來說，都是意義非凡的一件事，更重要是如果我們還有機會同場對投，就真的會更有意思了。」

(中時電子報)