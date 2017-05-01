愛國者飛彈安坑上架…防北韓？國防部回應了

國防部2016年曾於「自由廣場」展出愛國者三型飛彈。（中時資料照／張鎧乙攝）

朝鮮半島情勢緊張，有媒體報導，我軍方已將愛國者三型飛彈實彈上架待命，被懷疑是防範北韓飛彈誤擊台灣；對此，國防部強調，此為國軍正常演練，盼外界別過度解讀。

新北市安坑有一處愛國者三型飛彈發射基地，《自由時報》指出，為避免徒增困擾，飛彈平常都置於防空掩體內，但近來有民眾發現，飛彈已進入陣地，且飛彈發射架朝向北方升起。

對於引發揣測，國防部副部長蒲澤春澄清，此舉並非針對北韓、也不是漢光演習，純粹是正常訓練；國防部發言人陳中吉也說，此為例行演訓，媒體的報導是看圖說故事、過度聯想。

(中時電子報)