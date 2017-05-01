南投偷車賊公園狂飆 衰遇角力國手警察遭壓制
南投2名竊賊偷機車，還大膽騎乘贓車在中興警分局旁的兒童公園飆車，太歲頭上動土！中興派出所副所長洪義雄、員警吳松益到場處理，雙方在巷內遭遇，嫌犯有眼不識泰山，拒捕還企圖攻擊員警，但曾是角力國手的洪義雄，三兩下就將竊賊壓制，手到擒來。
南投中興警分局長徐章哲表示，2名嫌犯從埔里騎2部竊取的機車，到中興新村閒逛，並將機車騎進兒童公園，旋即遭熱心民眾舉報；洪義雄、吳松益到達現場時，嫌犯棄車逃離現場，經電腦查詢2部車輛均為埔里失竊車輛，研判竊嫌沒有交通工具，應會返回現場取車，員警於在現場埋伏。
嗣後，2名竊嫌果然返回，警方發動警網追緝，2嫌於巷弄中逃竄，其中1名嫌犯被洪義雄追上，仍想反抗並攻擊員警！
洪義雄身高183公分，體重破百，魁梧壯碩，曾是角力國手，同事都稱呼他為「大熊」，身手不凡，竊嫌有眼不識泰山，當場慘遭壓制逮捕，目擊民眾稱讚員警功夫了得，並笑稱笨賊不知道中興新村居民守望相助警覺性高，贓車還敢騎進公園逛大街！
徐章哲表示，此次人贓俱獲漂亮破案，除員警迅速到場積極處理外，警民合作亦是關鍵，希望民眾持續發揮合作精神，對於可疑人士或異常行為，立即報警處理，維護良好治安。
(中時)
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