64歲媽媽重養生 不菸不酒卻罹2肺癌

新光醫院正子中心主任陳遠光表示，透過正子電腦斷層全身掃描可照到小至0.2公分的腫瘤。 （鄭郁蓁攝）

64歲吳媽媽非常重視養身，每天作息正常，規律運動，不菸不酒，就連三餐都不外食，自認身體健康。卻在子女孝心安排到醫院做癌症掃描檢查時，卻發現肺部長了2個肺腺癌！好在及早切除，術後定期追蹤，恢復良好。新光醫院正子中心主任陳遠光指出，同時有兩種病兆的癌症，患者比率不多，但以肺癌來說，5年存活率不到5成，提醒患者40歲以後，定期癌症篩檢與健康檢查。

陳遠光表示，肺部同時出現兩顆腫瘤，經檢查若為不同代謝活性，基因檢測為不同病兆，屬於不同基因突變造成，稱為「同步原發性肺癌」，發生機率低僅0.3％到4.6％，儘管早期診斷，但5年存活率介於0％到44％，相較第一期A單一原發性肺癌5年存活率達9成，存活率較低。

但早期發現腫瘤，能有效提高預後。新光醫院健康管理部主任高尚志表示，光是一公分的癌細胞，在身體裡就可能已存在十年，但光用抽血、X根本照不出一公分以下的腫瘤。16年前，醫院開始使用正子斷層全身掃描，而正子斷層就像「照妖鏡」，最小可以找到0.2公分的腫瘤，醫院累積的3萬7千多個案例中，就找到379名患者，排行榜前四名分別為肺癌、大腸癌、乳癌和甲狀腺癌，包含最小0.5公分的大腸癌，以及0.5公分的乳癌。

高尚志表示，透過正子掃描，就可以開始追蹤，最小從0.2公分開始，一旦患者腫瘤超過0.8公分的惡性，就建議轉診切除。他表示，臨床表現上只要腫瘤超過一分公分，就會開始轉移，在「長大」前就切除，例如肺癌，可提高九成的存活率。

(中時)