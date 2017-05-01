921地震帶走至親與右腿　劉家汶義賣繪畫助兒少

921地震生命勇士劉家汶至埔里鎮樂川櫻田風華小舖舉辦畫展，陳綢阿嬤攬著她，希望所有人能永遠疼惜她。（廖肇祥攝）

劉家汶在九二一地震中失去雙親與姊弟，還失去一條腿，談起了過往，她仍表現樂觀的態度。（廖肇祥攝）

劉家汶在埔里鎮樂川櫻田風華小舖舉辦畫展義賣，所得部分捐給良顯堂社會福利基金會。（廖肇祥攝）

18年前的921大地震，帶走了劉家汶的爸媽、姐弟與她的一條右腿，但變故並未擊倒劉家汶的意志力，她反而學著「從無到有」，在各地演講激勵人心，成為許多人的生命導師，1日她首度在埔里鎮樂川櫻田風華小舖舉辦個人義賣畫展，所得部分捐給陳綢少年家園，希望能幫助更多面臨變故的孩子。

民國88年發生的九二一大地震震倒大里市金巴黎大樓，當時國小五年級的劉家汶與姊姊被壓在水泥塊下，失去了至親，右腿截肢，經歷漫長的復健，18年來她靠著寫日記、作夢與至親對話，並開始從事繪畫創作，學著轉念，她經常在演講中提及，別人是看著至親老去死亡，是「從有到無」，但她的人生卻倒反過來了，小時候至親離去，是「從無到有」，因此更珍惜每一段得來不易的緣分。

埔里鎮樂川櫻田風華小舖老闆李采儒從草屯鎮友人聽聞劉家汶的遭遇，不禁流下疼惜的眼淚，決定提供空間，邀請劉家汶來到埔里舉辦畫展，良顯堂社會福利基金會創辦人陳綢到場，提及劉家汶的遭遇不禁流下眼淚，她表示所有人應當疼惜這個孩子，讓她在人生的路上不感到孤單，劉家汶擁抱陳綢，表示年紀漸長，感到家人是最堅實的依靠，畢業後出社會工作上遇到委屈，找不到家人可以傾訴，希望大家都能珍惜緣分，好好善待彼此。

李采儒表示，這次展覽的主題是「囍」，這個字拆開來讀與閩南語「惜惜」諧音，這是一個抱「喜事」的心情辦了《女孩夢想》畫展，有惜福、惜緣、惜物的意涵在裡面。而這場畫展作品幾為原創，劉家汶表示原作所得10％捐出、明信片所得全數捐出，交給陳綢少年家園，幫助更多跟她一樣面臨變故或曾經迷途的孩子。

(中時)