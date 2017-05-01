女詐欺通緝犯假冒富家千金 騙工程師37萬

高雄市蔡姓女子曾假冒企業富二代，去年曾向多家通信行假簽約騙走至少30支iPhone等高單價手機；最近又佯稱是銀行理專，向1名急於股票解套的張姓工程師詐騙37萬5000元，張男提告，蔡女到案否認指控，警方訊後，依詐欺罪嫌將她函送法辦。

蔡女（25歲）上月才因詐欺通緝，被三民一分局哈爾濱派出所逮捕，日前張男（29歲）也到哈爾濱所控告蔡女涉嫌詐欺，員警一眼就認出她來，「怎麼又是妳！」，直接叫蔡女將錢還給張男，蔡女辯稱，她有匯款還錢，卻提不出證據，還請律師到場，對警方的訊問，愛理不睬，並表示證據要向法官說，令警方傻眼。

張姓工程師指控，他投資未上市股票，認識蔡女不久，對方自稱在銀行當理專，聲稱可幫他的股票解套，想不到卻陷入蔡女的圈套。

張男表示，蔡女自稱是富二代，平常以保時捷代步，又指自己住豪宅，他因此相信而把證明資料交給張女代辦股款。

張男說，3月起，蔡女以「皮夾掉了，證件及信用卡遺失」為由，向他借2萬元；後來，蔡女又以想換iPhone手機，要張男先用他公司的優惠專案幫她買，他因為要蔡女幫他辦理股款解套而信任她，刷卡幫她買iPhone後，又預付10個月費用，花了近2萬8000元。

後來，蔡女又佯稱刷中國信託卡，有紅利回饋，張男因此交付1張從未刷過的中國信託卡給蔡女，蔡女持卡在2周內，四處刷卡購買3C產品、服飾、藥妝用品等，盜刷26萬多元。

張男多次向蔡女催討詐款未果，兩人日前相約到銀行對質，蔡女仍堅稱「已經匯款」，卻提不出證據，張男因此憤而向警方告蔡女詐欺。

(中時)