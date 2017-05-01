日本自助式烏龍麵始祖 5月北、高插旗

今天開幕「宮武讃岐烏龍麵」美麗華百樂園門市，吸引眾多民眾排隊嘗鮮。（徐力剛攝）

「宮武讃岐烏龍麵」美麗華百樂園門市推出季節限定新品「什錦豚肉烏龍麵」。（徐力剛攝）

「宮武讃岐烏龍麵」以自製麵體搭配現熬高湯，口感清爽無負擔。（徐力剛攝）

連鎖餐飲品牌「宮武讃岐烏龍麵」繼年初於微風台北車站開設分店後，5月份插旗台北大直美麗華百樂園與高雄夢時代，全台擴展至5間門市，道地日式烏龍麵好滋味帶給台灣消費者全新體驗。

「宮武讃岐烏龍麵」創立迄今近70年，有「日本自助式烏龍麵始祖」的稱號，全台首間「店中店」即日起於台北美麗華百樂園盛大開幕，店內可容納34個座位，特殊挑高設計無壓迫感，更能細細品嘗烏龍麵美好滋味。美麗華百樂園門市祭出「開幕活動二重奏」，第一重，搶先推出新品「什錦豚肉烏龍麵」，新鮮蔬菜搭配經典豚肉享用，佐以小魚乾久熬湯頭，入口蔬菜清甜香直衝腦門，與烏龍麵特有Q彈口感在口中混合，讓人停不下來;第二重，即日起至5月3日止，每日前100名消費民眾，可免費獲得日本進口炸竹輪乙個。

「宮武讃岐烏龍麵」保留日本獨家製麵技術經揉製、醒麵後，製作麵條寬度約0.35至0.4公分的讃岐烏龍麵，搭配進口小魚乾熬煮高湯，滋味一絕。「宮武讃岐烏龍麵」高雄夢時代門市將於5月12日開幕，搶攻南臺灣市場。

宮武讃岐烏龍麵品牌經理王天佑說，美麗華百樂園門市全新店中店格局，希望提供喜愛讃岐烏龍麵消費者舒適用餐環境，細細品嘗美味食物。

(中時)