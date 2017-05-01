端午前夕緝捷報 高雄關查獲走私香菇
高雄關查緝關員26日在無密報情況下，運用風險管理機制過濾艙單，發現來自香港，申報貨名為BAMBOO（茶竹）的40呎進口貨櫃甚為可疑，經開櫃檢視結果，貨櫃內藏乾香菇約7511公斤、乾香菇絲約10240公斤，市價估約新臺幣1500萬元，因來貨核與艙單及運送契約文件所載不符，即依法全部予以查扣，並移送相關單位追究後續法律責任。
高雄關表示，因端午節將至，不肖商人看準應景食材需求孔急，覬覦大陸香菇價格低，欲走私販售圖利。關務長陳善助進一步指出，走私的農產品因未經檢疫查驗，可能含有危害人體的有毒物質，如流入市面販售，將危害國民身體健康，海關同時呼籲民眾勇於檢舉不法走私，免費檢舉走私專線：0800-711117。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。