昨出軌導致萬人誤點 台鐵：周四有初步調查結果

昨晚間台鐵發生出軌意外，是一年內第3起載客列車出軌意外。載運200旅客的562次莒光號，在貢寮下行東正線，第3車第1個轉向架2個車軸皆出軌，台鐵今凌晨4點才完成清理現場，導致單線雙向行使，共延誤上萬人。車上乘客雖無人受傷，但出軌列車濺起石碴，傷及1路人。

對此，台鐵表示，第一時間已到現場測量各種數據，並拍照存證，周四經台鐵各單位討論後，會公布事故原因初步結論，並交「交通部鐵路營運監理小組」審視後，確認最後調查結果。

(中時)