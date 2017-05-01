《時來運轉》陳偉殷明戰光芒 有望與胡智為同場尬球
我國馬林魚強投陳偉殷，2日上午7點本季第5場先發，迎戰坦帕灣光芒隊尋求第3勝，而場上另一大看點，則是有望與同為我國光芒投手胡智為同場對壘，上演難得的台灣內戰戲碼。
陳偉殷前役對費城人隊投5局用83球，7安、失4分自責分提前退場，吞本季首敗，回到馬林魚隊主場，陳偉殷對壘光芒隊挺有經驗，生涯對光芒隊主投117.1局，是所有球隊最多。
除了陳偉殷尋求第3勝，光芒隊胡智為是否有機會與陳偉殷同場較勁也是一大看點，胡智為自上周叫上大聯盟，至今僅出賽1場，25日面對太空人8局後援登板，主投1局用9球，繳出無安打、無失分好表現，或許有機會與前輩陳偉殷同場尬球。
光芒隊則推出右投歐多瑞希(Jake Odorizzi)，他目前1勝1負，自責分率4.15，日前才從左大腿拉傷傷勢康復歸隊，也是他傷癒後首場先發，他上一場先發已經是4月15日對紅襪，生涯14場跨聯盟對戰6勝3負，曾在馬林魚球場先發拿下1勝。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。