《時來運轉》陳偉殷明戰光芒 有望與胡智為同場尬球

陳偉殷明主場先發迎戰光芒隊。(美聯社資料照)

我國馬林魚強投陳偉殷，2日上午7點本季第5場先發，迎戰坦帕灣光芒隊尋求第3勝，而場上另一大看點，則是有望與同為我國光芒投手胡智為同場對壘，上演難得的台灣內戰戲碼。

陳偉殷前役對費城人隊投5局用83球，7安、失4分自責分提前退場，吞本季首敗，回到馬林魚隊主場，陳偉殷對壘光芒隊挺有經驗，生涯對光芒隊主投117.1局，是所有球隊最多。

除了陳偉殷尋求第3勝，光芒隊胡智為是否有機會與陳偉殷同場較勁也是一大看點，胡智為自上周叫上大聯盟，至今僅出賽1場，25日面對太空人8局後援登板，主投1局用9球，繳出無安打、無失分好表現，或許有機會與前輩陳偉殷同場尬球。

光芒隊則推出右投歐多瑞希(Jake Odorizzi)，他目前1勝1負，自責分率4.15，日前才從左大腿拉傷傷勢康復歸隊，也是他傷癒後首場先發，他上一場先發已經是4月15日對紅襪，生涯14場跨聯盟對戰6勝3負，曾在馬林魚球場先發拿下1勝。

(中時電子報)