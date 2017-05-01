台東老翁買豆腐乳 走失20公里外鄉間小路

台東市老翁跌坐在20公里外鹿野鄉間小路，對於過程完全失憶。（莊哲權翻攝）

住在台東市的81歲陳姓老翁，騎機車外出買豆腐乳，卻跌坐在20多公里外的鹿野鄉間小路上，警方獲報後趕抵現場，只見老翁表情茫然，一問三不知，後經連繫家屬，才順利助其返家。

關山警分局鹿野分駐所警員江文龍接到民眾通報「有老人跌坐地上」，隨即趕往了解，老翁對於為何會到該處也感到茫然。

「這是哪裡啊？」，老翁說他住台東市，想說騎機車出去買豆腐乳，因為騎很久，所以就坐在地上休息一下，不知道為什麼會到這裡。

江員除檢視其身體有無受傷外，亦通知消防隊前來救護，以確保安全，另經查核老翁證件，順利聯繫到家屬，將老翁帶回返家，家人說，父親從未到過鹿野，到底怎麼騎到鹿野，而且是跌坐在鄉間小路上，令人不解。

由於老翁被發現處附近有一座墓園，令人不禁有靈異聯想，但是老翁對整個過程完全沒有記憶。

(中時)