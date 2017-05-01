台東老翁買豆腐乳 走失20公里外鄉間小路
住在台東市的81歲陳姓老翁，騎機車外出買豆腐乳，卻跌坐在20多公里外的鹿野鄉間小路上，警方獲報後趕抵現場，只見老翁表情茫然，一問三不知，後經連繫家屬，才順利助其返家。
關山警分局鹿野分駐所警員江文龍接到民眾通報「有老人跌坐地上」，隨即趕往了解，老翁對於為何會到該處也感到茫然。
「這是哪裡啊？」，老翁說他住台東市，想說騎機車出去買豆腐乳，因為騎很久，所以就坐在地上休息一下，不知道為什麼會到這裡。
江員除檢視其身體有無受傷外，亦通知消防隊前來救護，以確保安全，另經查核老翁證件，順利聯繫到家屬，將老翁帶回返家，家人說，父親從未到過鹿野，到底怎麼騎到鹿野，而且是跌坐在鄉間小路上，令人不解。
由於老翁被發現處附近有一座墓園，令人不禁有靈異聯想，但是老翁對整個過程完全沒有記憶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。