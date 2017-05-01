真實姐姐好餓！狂粉緊抓陳建州「這裡」不放手
「黑人」陳建州健身有成，身材精壯、肌肉線條明顯，而近日為工作現身杭州的陳建州，曬出與粉絲互動影片，黑人身邊圍繞著熱情民眾，其中一位「姐姐」更是緊緊抓著黑人胸肌不放手，還又揉又捏，不僅笑翻身旁的人，陳建州也直呼是「真實上演『姐姐好餓』」。
陳建州曬出昨晚在杭州餐廳影片，身邊圍繞許多熱情粉絲，黑人也大展親民本，與民眾近距離接觸，其中有一位女粉絲更是緊緊抓著黑人胸肌，還又抓又摸，黑人除了感受到姐姐的熱情，也讓他直呼是真實上演「姐姐好餓」，此外，陳建州也大方秀出手臂，要讓粉絲「鑑定」，對方也露出驚訝表情，想必是相當結實。
(中時電子報)
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