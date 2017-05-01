越南山老鼠組團盜木 警掛彩負傷逮捕
3名越南籍男女武姓女子、胡姓男子、阮姓男子組盜山老鼠團，至嘉義縣阿里山鄉豐山村盜伐3塊價值百萬的扁柏，企圖倒車逃逸，保安警察第7總隊第7大隊嘉義分隊隨即破窗逮人，逮捕過程有警官雙手掛彩，負傷制伏山老鼠；全案訊後依違反森林法、竊盜罪移送法辦。
嘉義森警分隊長林慧深表示，日前接獲線報，並偕同林管處、竹崎警分局至阿里山鄉豐山村埋伏，昨凌晨於全仔社橋上攔查一輛形跡可疑的休旅車，赫見山老鼠盜伐林木，未料，見警心虛企圖倒車逃逸。
警方見狀隨即上前圍捕，並持破窗器逮人，林慧深說，因有男子抗拒堅持不下車，在執行圍捕時，自己與另名員警不慎遭碎玻璃割傷雙手，現場血跡斑斑，因而負傷率同仁制伏36歲武姓女子、28歲胡姓男子及25歲阮姓男子，事後才驚覺自己有5根手指頭都受傷。
警方調查，歸化我國籍的越南裔武姓女子為主嫌，利用熟稔中文、越南語言的優勢組盜伐集團，她表示，得知豐山區有豐富林木，才遠從台中到嘉義山區盜伐，但3名嫌犯在偵訊中對案情交代不清，僅供稱要將盜伐林木再運到台中。
警方訊後依違反森林法、竊盜罪送嘉義地檢署偵辦，並擴大追查盜伐集團成員及銷贓管道，要讓山老鼠「進的來，出不去」。
(中時)
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