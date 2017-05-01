家人反對 女子為情吞藥尋短

員警將服了安眠藥已昏迷的林女送醫。（許素惠翻攝）

37歲林姓女子因家人反對她和同居男友結婚，昨日撂下氣話，揚言要讓家人永遠找不到便開車離家，家人憂心她輕生，報警協尋，警鎖定她手機最後發話地，終於在虎尾學府路附近找到她，當時她服下大量安眠藥呈昏迷，身旁留有一封遺書，指不想在愛情與親情間左右為難，還好經送醫後無生命危險。

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(中時)