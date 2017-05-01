光武國中新校舍 處處隱藏危機
新竹市光武國中老舊校舍拆除重建工程，去年部分驗收通過，師生進駐使用卻驚見天花板漏水，只要遇雨，走廊、天井溼答答，「屋外下大雨、屋內下小雨」，1日段孝芳、林慈愛等市議員現勘，批廠商簡直粉飾太平，頂樓水泥地龜裂，教室都快變「生態池」，要求相關單位正視。
光武國中校長林茂成，與家長會長陳志宇、老師，帶領市議員及多位家長，查看新校舍各項缺失，林茂成指出，國中這年紀的孩子最愛跑跳，化糞池出氣孔歪斜且凸出、校內外陰井積水區域，均位在新校舍前方，學生下課出來玩耍，很容易跌倒，加上地面鋼筋裸露，憂心孩子安全。
男廁蹲式便所，門扇高度不夠，對於發育期的學生而言，不僅撞到頭，甚至看得到隔壁間如廁情形，身高1米6多的市議員黃美慧，上前測試後也「卡住」，認為廠商應將門的底部一併提高。另女兒牆斑駁、無障礙廁所少坐墊、頂樓水泥剝落，就連女廁還有水泥、管線裸露，以及不明液體滲出，讓眾人直搖頭。
家長會長陳志宇說，花費2.1億重建工程，期間還有追加3200萬，卻蓋漏洞百出的校舍，盼市府能盡快協助處理，還給孩子1個安全、快樂的學習場所。
工務處副處長曾嘉文指出，2015年工程開工，去年因校方要求先行進駐，同年9月已部分驗收，相關缺失於12月14日改善，後續將會全面正式驗收，而半年來結構漏水、女廁水泥裸露、男廁門扇高度不夠等問題，已列在改善缺失項目，將以保固方式處理，要求廠商6月初前補強改善。
他說，由於負責機電工程的公司，因財務問題倒閉，導致工程延宕，市府已依採購法規定等要求包商清算，同時向台電申請電力、重新辦理發包。教育處長謝傳崇則表示，新校舍前方黃土將協助學校爭取經費，投入公共藝術綠美化，以及打造綜合運動場，重塑校園景觀。
(中時)
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