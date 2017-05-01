《通靈少女》完結篇掀網路暴動 導演陳和榆出來面對了!

蔡凡熙與導演陳和榆出席《通靈少女》大結局映後座談。（林淑娟攝、HBO Asia提供）

郭書瑤、蔡凡熙主演的《通靈少女》掀起收視與討論熱潮。（HBO Asia）

《通靈少女》主創團隊陪觀眾一起欣賞大結局。（HBO Asia）

蔡凡熙與其他演員一起陪觀眾看大結局。（林淑娟攝）

《通靈少女》大結局害觀眾哭慘。（HBO Asia）

由HBO Asia與公視跨國合作的影集《通靈少女》，是近年討論度最高的台劇，4月30日一連播出兩集完結篇，急轉直下的爆炸性大結局，在網路掀起暴動，PTT及臉書一片怒吼「幹」聲。導演陳和榆及劇中被賜死的暖男男主角「阿樂」蔡凡熙30日晚上現身映後座談，陳和榆親自解密說明何以安排這樣的結局，他強調，如果不是這樣的結局設定，觀眾就看不到瑤瑤這麼好的表演，以6集的戲來說，這對小真（郭書瑤飾演）才是最大的成長，也才有大家沒看過的瑤瑤。

《通靈少女》是HBO Asia第一部台灣製播、全中文發音的原創大製作，全劇共6集，在第5集結尾，瑤瑤飾演的仙姑小真在與阿樂約會前夕，卻因為飾演議員（黃仲崑 飾）為救自己癌症末期的老婆（陳姵騏 飾），導致小真被迫回到廟裡處理，最後未能完成兩人的第一次約會。阿樂也在前往接小真的途中遇上酒駕肇事逃逸的死亡車禍。爆炸性的劇情也讓粉絲心痛吶喊，甚至有粉絲表示要導演出來面對！導演陳和榆也說：「我之前逃到國外，就是知道我可能會被粉絲追殺，今天是不得已被抓回來的！」

陳和榆表示，創作過程中HBO也提出過疑問，但回到故事本身，當思考怎樣的結局對故事最好，大家討論的結果，發現這個劇就是需要這麼走，對小真來講才能真正成長，「這是青春成長劇，不是一般偶像劇，所以大家都同意，這就是最好的結局！」

他說：「在6集之中要講小真的青春成長，除了她要處理信眾問題，自己也要面對生離死別的青春成長過程，唯有自己也經歷過不可預測的最痛，她才能跨得過去。寫故事大綱時就已經這樣寫，並不是寫到最後才賜死。」他說，其實小真與阿樂相遇在棺材，就已經在埋伏筆暗示，包括第3集大家一起圍圈，到最後一集阿樂不在他們可以圍圈，很多東西都在鋪陳阿樂帶給他們的影響。

害觀眾哭成一片淚海的「阿樂」蔡凡熙，30日晚上也坐在戲院最後一排與觀眾一起看最後兩集，他也和觀眾一樣頻頻落淚，他的意外現身帶給觀眾驚喜。他說，自己也哭慘了，心情有點難以平復，文化顧問索非亞在一旁也回應：「還不都你害的，你還好意思自己哭！」蔡凡熙說，當初看到劇本時就已經哭翻了。對於所有觀眾「阿樂為什麼要死」的疑問，他也問過導演、聽完導演的解說，後來他也看懂了，「因為這樣才能突顯小真成長的歷程，讓她真正成長、不能讓她太順遂。」

除了蔡凡熙、導演陳和榆、製片劉瑜萱、陳薇如、文化顧問索非亞，演員陳慕義、謝翔雅、大鶴、向承寓、李英宏、吳宏修等演員也一起觀賞大結局。

(中時)