不知詐騙上當要買點數 店員拉一把

林姓店員（左）機警，及時阻止莊姓男子受騙。（許素惠翻攝）

莊姓斗六市鎮民急著到超商要買點數，林姓店員直覺有異，立即連絡警方到場處理，果真及時阻止了一場騙局。

莊姓被害人接獲網路交友訊息，歹徒要求其至超商購買3000元點數，並將驗證碼拍照後以Line方式回傳。林姓店員即發現這是警方一直在反詐騙宣導的典型網路交友點數詐騙，先拖延其購買點數並告知莊員其可能遭詐騙，同時報案請警方到場，莊姓被害人見警方到場說明後，確認自己險遭詐騙3000元，頻頻向超商店員與警方道謝，成功攔阻一起網路交友詐騙案。

(中時)