大汗淋漓搬電纜 警盤查發現…

警查獲偷剪電纜線。（警提供）

虎尾警分局馬光派出所副所長柯武宏、警員黃玉雯及役男施培勛在土庫鎮民族路產業道路發現兩名男子滿頭大汗，氣喘噓噓將多綑電纜線搬運至自小客車上，直覺有異，立即上前盤查，當場查獲已剝皮及未剝皮電纜線(直徑約2公分)共有14捆，總重約232公斤及犯案工具一批，羅、劉2嫌坦承犯行，經通知失主前來指認無誤，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

(中時)