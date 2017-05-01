銅鑼桐花祭 賞桐健行7日出發

銅鑼桐花祭活動有親子銅鑼DIY活動，邀請民眾到銅鑼做銅鑼。(江詩筑攝)

銅鑼鄉公所昨天為7日的桐花祭活動舉行宣傳，邀請民眾到免費景點天空步道參加千人賞桐健行活動。（江詩筑攝）

銅鑼鄉公所今天在天空步道舉辦桐花祭宣傳活動，預告將在7日當天展開千人賞桐健行活動，走在居高臨下的步道，欣賞桐花雨，到銅鑼也不忘親手自製小「銅鑼」以及客家米食品嘗大會。

銅鑼鄉長謝其全指出，據調查銅鑼鄉的油桐樹種植密度高居全國前三名的地方，加上位於銅鑼天空步道是全國少數可近看、遠看、俯瞰的全視角賞桐步道，盼透過「銅鑼鄉2017客家桐花祭」的機會，可以帶動銅鑼鄉的觀光及產業發展。

受到氣候轉變的影響，俗稱四月雪的桐花也跟著遲到了，今年的花開估計比往年晚開約兩周左右，公所原定在4月29日舉辦的客家桐花祭，也貼心的順延一周至5月7日。

7日當天首先登場的是「千人賞桐健行」，事前報名的參加民眾在8點半前先到服務台報到，領取礦泉水、桐花扇及桐花毛巾，並由鄉長帶領與會民眾做完桐花健身操後，開始沿著天空步道健行，中繼站還可享用「杭菊冷泡茶」。

接下來隨即舉辦別開生面的「共下來種桐花」開幕儀式，現場立了立體桐花樹五顆，民眾可先在桐花小卡上寫下祝福話語或小心願，再由與會的長官貴賓和大家一起在桐花樹貼上桐花小卡，共同完成百花齊放的桐花樹。

銅鑼鄉公所以『銅鑼』為名，結合在地文創產業業者，特別於當天九點起舉辦三場次的「小銅鑼親子DIY」，採FB粉絲頁預約報名制，即日起接受報名，限量100組，報名者可以透過一隻小鐵鎚、一塊小砧板，輕輕敲細細磨，親手敲打出一面聲音清脆、光輝色澤，屬於自已的小銅鑼，為銅鑼鄉敲響一片天。

(中時)