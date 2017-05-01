表揚慈孝家庭楷模 苗栗3學子獲選全國楷模
苗栗縣教育處、家庭教育中心連續8年將5月訂為慈孝家庭月，並辦理慈孝家庭選拔，昨上午表揚縣內9名慈孝家庭楷模得主，其中後龍國小張倍慈、維真國中謝佳妤、苗栗農工李沂芃3人通過教育部決賽審查，獲選為全國慈孝家庭楷模獎，副縣長鄧桂菊指出，盼透過表揚活動，讓努力經營家庭的苦心也能受到肯定。
縣教育處指出，今年度各校推薦參與選拔的相當踴躍，一共評選出28名慈孝家庭楷模，昨公開表揚國小組、國中組、高中職組的前三名，盼這些動人的故事可以散播出去，用愛感動社會。
每個得獎的慈孝家庭背後都有自己的故事，包括開朗面對挑戰的新住民家庭、細心照護重病長輩的單親家庭、還有自組讀書會的學習型家庭等。
就讀維真國中9年級的謝佳妤笑容開朗是新住民家庭，她形容媽媽煮菜是絕世美味，阿公老當益壯每天下田耕作，爸爸像超人，不過5年前媽媽騎車載她與弟弟不慎發生意外，母親少了腎臟、弟弟腦部及手部重創，車禍讓美滿家庭一夕變調，幸虧一家人雖然經濟不寬裕，但仍然堅持守護，還能保有甜蜜的家。
謝佳妤昨在阿公的陪伴下上台受獎，祖孫兩對於能夠拿到全國楷模也感到驚喜與榮耀，阿公謝雲和說，雖然遭逢變故，不過孫女從小到大都很貼心又孝順，噓寒問暖一日不少，還會主動做家務，念書不用人煩惱，讓他很驕傲。
頭屋國小校長謝美桃表示，五月慈孝家庭月，結合全縣慈孝家庭表揚典禮，舉辦頭屋美展、夏卡爾愛與美巡迴美展、慈孝愛心園遊會等活動，並將園遊會當天所得依比例捐贈弱勢慈善機構，期望透過活動，讓孩子體會施比受更有福的慈善意義。
(中時)
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