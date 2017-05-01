失智老翁半夜流落街頭 警獲報助返安養院

警方深夜推著老翁回安養中心。（呂妍庭翻攝）

中埔分局番路分駐所副所長黃民維、警員李佑如4月30日凌晨近1點，接獲民眾報案，指嘉義縣番路鄉台三線與嘉126線路口，有一名失智老人坐在輪椅上，自稱要搭車前往台南市成功大學，警方抵達時，發現77歲吳姓老翁神色茫然坐在輪椅上，一群野狗在他身邊徘徊狂吠，意圖攻擊，黃、李2員見狀，立即將野狗驅趕離開，但老翁卻不斷重複要去成大。

警方研判老翁應該是附近安養中心收容的老人，隨即以電話聯繫安養中心，再由李佑如推著輪椅，將老翁送回安養中心，該中心人員見到老翁自行外出，還表示大門晚間均有上鎖，不知吳姓老翁能自行推著輪椅離去，在警方交待下，也承諾會多留意老人家的狀況。

(中時)