OBIKE花蓮上路 騎士憂停車格不足
「OBIKE」搶攻佈點東台灣，即日起在花蓮市進行試營運，第一階段500輛單車在14日前提供縣民免費體驗，但因OBIKE標榜隨借隨還，停放處仍引來機車族抱怨「更難停車」，花蓮縣政府表示，廠商依法規辦理，將會再研擬合理的停車空間與交通動線。
「OBIKE」無樁共享單車來勢洶洶，先是進軍東華大學後，上月又選在台東建置全台第一個租車服務的縣市，目前則再進駐花蓮市，預計串聯起東台灣的單車網絡，目前花蓮總計約1千多台的「OBIKE」單車，已遍布市區街道，吸引許多民眾搶先體驗。
「OBIKE」市場營銷經理徐令飛說，14日以前試營運期間免費，未來每15分鐘收費2元，採信用卡、visa金融卡扣款，但需先入會支付押金900元，將評估後續狀況，預計再拓展至2千輛，自市區街道向外延伸，可望進駐各觀光景點，提供花蓮低碳觀光旅遊的交通新選擇。
體驗的簡姓遊客直說「很方便」，像是從花蓮車站騎到七星潭來回不到1個小時，只需要8元，提供租機車外的另一個代步選擇；但也有機車族抱怨，市區機車格原本就不足，憂心假日更加「一位難求」，希望政府單位做好相關配套措施。
花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族說，花蓮市共有1400個機車停車格，依規定自行車能比照小型機車停放機車格，在建置之前也與業者達成共識，停車地點、經營方式及繳稅規定，一切均須依照法令辦理，面臨未來可能會有機車格不足的問題，將再研擬合理的停車空間跟交通動線，增添民眾的騎乘安全與方便性。
(中時)
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