五一勞動節 朱立倫臉書貼影片向勞工致敬
五一勞動節新北市長朱立倫昨晚在臉書上傳一段影片，指出一般公司最常違反勞基法的五種情形，提醒勞工朋友注意自身權益，雇主違法可向勞工局申訴，加上昨日中和發生警匪對峙事件，朱立倫也特別在臉書向警察致意，謝謝辛苦的警察同仁。
這段影片由新北市政府員工自編自導自演，有趣的是，朱立倫還特別虧了演老闆的新北市副發言人葉元之，說他把違法老闆演的相當傳神，劇中台詞「凹一下、凹一下」也讓許多網友心有戚戚焉；網友Mizu Kaogibao留言，「演技都很好耶，特別是演老闆那個。」
根據勞工局的統計，今年第一季雇主違反勞基法的情形，前五名分別是未依法給付加班費、超時工作、出勤紀錄未詳實記載、連續出勤無7休1、及國定假日工資未給或出勤未加倍發給，所佔比率分別為25.40%、21.82%、12.16%、10.91%及6.26%。
影片最後也指出，檢舉違法老闆相當容易，可上網搜尋「新北勞檢立即Go」或於新北市境內打1999，勞工可匿名申訴，不用怕身分洩漏，被雇主秋後算帳。
(中時)
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