放勞工假兼慶母親節 合興國小學童洗腳報母恩
彰化縣埤頭鄉合興國小1日舉辦「感恩洗足」活動，150多名媽媽與阿嬤放「勞工假」提前歡度母親節，她們接受孩子們的洗腳與按摩，學校還安排親子互動小遊戲，讓孩子知道媽媽的辛苦，希望他們變得更貼心又懂事。
校長洪于仁說，合興國小為了讓孩子瞭解母親以及長輩養育子女的辛勞，趁著勞動節放假，邀請媽媽與阿嬤舉辦這場感恩活動，教育孩子知道「知恩、感恩、報恩」，也要將心意化為行動。
看著孩子端洗腳水、幫忙捲起褲管、脫去襪子到洗腳、擦拭，150名媽媽與阿嬤，幾乎都是第1次，大家超開心，不少人還邊洗腳邊忙著拿起手機拍攝，要將孩子「報恩」洗腳的畫面拍下做紀念。
另外，學校還安排「親子珍愛密碼」遊戲，讓孩子了解媽媽或阿嬤藏在心中的心事與辛苦，「小小手心肉」活動則是讓媽媽與孩子緊緊擁抱，活動後，家長會長洪淑婷特別為150對親子送來小蛋糕讓媽媽與孩子們分享，場面溫馨又感人。
(中時)
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