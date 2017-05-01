金星亮度達最大 錯過要再等一年
最近天色微亮，民眾若晚間仰頭，可見得一顆超級亮星，台北市天文館今(1)天表示，這是天空中除了日、月以外最亮的星體：金星，是今年第2次達最大亮度，錯過要等到明年9月。
據中央社報導，天文館說，金星的亮度與形狀、距離息息相關，而在最大亮度時呈現眉月形，但因離地球最近，所以看起來大，若民眾只用肉眼觀看，會看到閃亮的金星；若用望遠鏡，會看到金星呈眉月形。金星是除了月亮之外，形狀變化最明顯的天體，到5月13日間，亮度達到-4.7等，足以在暗處對物成影、倒映水面。
天文館說，一年可以看到2次最大亮度的金星，2次間隔2個月，下次要再看到熠熠發亮的金星，要等到明年的9月17日至10月1日，亮度為-4.8等。
(中時)
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