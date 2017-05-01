反毒特展開到嘉義縣 虛擬毒品味超真實

嘉義縣各界共同舉行「嘉義啟航、向毒Say No」反毒宣導啟航記者。（呂妍庭攝）

為感謝中國信託，嘉義縣長張花冠（左）頒發感謝獎座給中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞（右）、台灣彩券公司總經理黃志宜（中）。（呂妍庭攝）

配合中國信託反毒教育基金會巡迴全台的反毒教育展，警方也展出各式各樣假毒品，供學生認識時下毒品的樣貌。（呂妍庭攝）

配合中國信託反毒教育基金會巡迴全台的反毒教育展，警方也展出各式各樣假毒品，供學生認識時下毒品的樣貌。（呂妍庭攝）

嘉義縣長張花冠在寓意監獄空間，作勢害怕模樣。（呂妍庭攝）

學生在寓意監獄空間裡搞笑拍照。（呂妍庭攝）

現場設有仿真毒品氣味體驗，K他命的虛擬味連朴子分局長張桂霖聞了都說真實。（呂妍庭攝）

嘉義縣毒品危害防制中心首次結合公、私部門反毒工作經驗及資源，與中國信託反毒教育基金會合作舉辦「識毒：你所不知道的毒品真相」多媒體互動毒品特展，運用科技技術、結合吸毒情境虛擬親身體驗，以及提供個案生命歷程等反毒教育知識，分齡、分眾宣導，希望毒品危害問題能獲得正視。

今(1)日上午，嘉義縣張花冠請嘉義地檢署檢察長郭珍妮、中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞、台灣彩券公司總經理黃志宜、財團法人九華山地藏庵董事長黃俊森及各級民代擔任反毒領航者，共同舉行辦「嘉義啟航、向毒Say No」反毒宣導啟航記者，以反毒領頭羊角色帶領民眾和學生加入反毒行列。

嘉義縣毒品危害防制中心指出，多媒體反毒特展分為試毒（如果是你，你會想試一試嗎？)、釋毒（什麼是毒品？)、嗜毒（失落靈魂、新造人生)、識毒（毒品究竟有多可怕？)、噬毒（抗毒秘笈及戒治資源)、視毒（藥癮者生活紀錄片)和識毒、不嗜毒（你可以有選擇的)等7個展區，透過最新反毒資訊、寓意監獄空間、展示各類偽包裝毒品（如咖啡包、茶葉包、軟糖等)、仿真毒品氣味體驗區等，強化反毒意識。其中現場寓意監獄空間、仿真毒品氣味體驗等，令嘉義縣長張花冠等人感到十分新鮮，前來參觀的學生拿起毒糖果包，直說看起來跟真一樣，「好想吃」

反毒特展於嘉義縣立體育館展出，時間5月1日至14日止14天，平日展覽時段09:00~17:00，假日10:00~19:00。

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(中時)