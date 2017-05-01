新竹桐花藝術創作展 邀民眾與3D彩繪互動

新竹縣文化局「繽紛春桐．花吹雪」藝術創作展，展出以油桐花為主題的各式創作，邀請民眾室內賞「花」。（莊旻靜攝）

新竹縣文化局「繽紛春桐．花吹雪」藝術創作展，展出以油桐花為主題的各式創作，邀請民眾室內賞「花」。（莊旻靜攝）

桐花季將至，新竹縣文化局同步舉辦「繽紛春桐．花吹雪」藝術創作展，展出3D彩繪、油畫、水彩、書法及裝置藝術等多達40件作品，還有北埔國小師生共同創作巨幅「鳥鳴蝶舞迎春桐」作品，桐花季讓民眾可戶外賞桐、室內看展。

縣長邱鏡淳表示，油桐樹曾是客家人的經濟作物，如今雖已不如過去重要，但滿山白頭的花景依舊迷人，也是藝術家發想的最佳素材。新竹縣文化局長張宜真說，今年中華民國心齋藝術學會配合縣府「花見浪漫台三線」新竹縣客家桐花祭活動，以發揚文化藝術、美學教育為目的，邀請在地藝術家以桐花為主題創作，展現在地文化能量。

3D彩繪邀請了交通觀光局首選的3D彩繪駐村藝術家曾進成，創作2幅作品，分別以合興車站、桐花花開為發想，分別展現「愛正啟動」、「當我們桐再一起」，讓觀賞者可以與作品互動，創造樂趣。

由北埔國小教師邵哲淳帶領17名學生以瓦楞紙、壓克力、廣告顏料、乳膠漆等素材，結合縣鳥五色鳥，以及擂茶、桐花等，創作出大型作品「鳥鳴蝶舞迎春桐」，讓學生透過手作，認識油桐花的涵義，無形涵養藝術。

此次聯展還有油畫、水彩、書法、裝置藝術等多達40餘件作品，即日起至5月14日止，在新竹縣文化局美術館A5展覽室登場，邀請民眾在走訪戶外的五月雪油桐花時，也能到室內欣賞靜態的「繽紛春桐．花吹雪」藝術創作展。

(中時)