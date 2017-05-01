報稅首日大當機，中區早鳥乖乖也鎮不住

中區國稅局五一勞動節塞滿報稅人潮。（馮惠宜攝）

中區國稅局為鼓勵民眾提早Ｅ化報稅，獨家推出早鳥吃乖乖活動，限量兩萬包。(馮惠宜翻攝)

綜所稅申報首日，遇到17年來第一次網路報稅系統大當機，中區國稅局人潮擠爆，因當機人潮無法消化，也有民眾是衝著「早鳥吃乖乖」來報稅，民眾笑稱，今年只有中區國稅局辦「早鳥送乖乖」活動，明年報稅全國都送乖乖，網路一定乖乖。

五一勞動節適逢報稅首日，不少民眾放假趕忙到國稅局查詢所得資料或申報綜所稅，唯國稅局網路從上午就出現異常，直到午後才休好，使得人潮去化緩慢，一時間大廳塞滿人潮。

今年中區國稅局首創早鳥吃乖乖「E化報繳退、乖乖安心稅」活動，納稅人只要採用憑證報稅並利用E化方式進行繳稅或退稅，並在5月25日前捐贈3、4月當月發票一張，就能獲得限量版乖乖餅乾1包，限量2萬包，這項活動受到許多婆婆媽媽狂推，不斷分享要親朋好友趕快完成報稅。

中區國稅局指出，首日約送出2000包，如未預到電腦大當機，可能還會有更多人完成報稅，兌換乖乖包，還有不少網友上網徵詢，戶籍地在北部縣市，能不能換乖乖？

(中時)