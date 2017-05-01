路考新制今上路 桃竹10人考照僅2人過

汽車考照強制道路路考今起上路，新竹區監理所轄內共有10人報名，僅有2人順利通過取得駕照。

新竹區監理所副所長江澍人表示，轄內桃園監理站、新竹區監理所本部均有人報名考照，不過在新竹區監理所的2人，均卡在場內考試，未能取得路考資格。

桃園市監理站上午、下午各有4人報名，也各有1人通過路考。

(中時)