上月才砸店 桃園男砸值班台又辱警遭逮

員警以優勢警力逮捕大鬧警察局的邱姓男子。(蔡依珍翻攝)

員警以優勢警力逮捕大鬧警察局的邱姓男子。(蔡依珍翻攝)

員警以優勢警力逮捕大鬧警察局的邱姓男子。(蔡依珍翻攝)

邱姓男子持木盒猛砸值班台並辱罵員警。(蔡依珍翻攝)

邱姓男子持木盒猛砸值班台並辱罵員警。(蔡依珍翻攝)

42歲邱姓敞篷車男，上月申辦手機不成，持刀狠砸店家，事發剛滿月，今(1)日邱男又開著敞篷車到桃園警察分局埔子派出所，要求員警幫忙改身分證上的名字未果，竟手持木盒猛砸值班臺並辱罵員警後逃逸，眾員警上門壓制逮捕，依妨害公務送辦。

42歲邱姓男子4月2日下午近5點，到桃園區中正路一間手機通訊行，稱要申辦門號，但因證件不齊全，無法申辦，遭店家拒絕後，竟掏出疑似裝飾用刀的長型鐵條，砸壞展示櫃後逃逸遭通緝，昨遭埔子派出所同仁查獲移送法辦。

心生不滿的邱男，今下午5點多上門，開著同一臺紅色敞篷車到埔子所，藉口要更改身分證上的姓名，員警委婉告知更改姓名應至戶政機關辦理，邱男就趁機大鬧派出所，口出惡言還砸壞東西，隨即轉頭就跑。

員警見狀立即追上，以優勢警力逮捕，問訊時邱男滿口胡言亂語，警方訊後依妨害公務罪嫌送辦。

(中時)