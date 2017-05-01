主任檢察官票選推薦 法務部年底提方案
司改國是會議上周決議，未來一審主任檢察官的產生，以檢察官票選推薦為原則。法務部長邱太三今(1)日在視察台北地檢署時，被檢察官問到是否能給個明確期限。檢察司長林邦樑當場表示，法務部年底會正式提出審議辦法與法制作業規劃，希望明年能正式上路。
邱太三日前公開承諾，將釋放並分享一審主任檢察官圈選權，交由基層檢察官票選推薦人選，再由部長從中提名與主任缺額同額之名單送交檢察官人事審議委員會審議；司改國是會議第三分組，上周也決議一審主任檢察官人選應以票選為原則，檢察界相當關心新制究竟何時上路。
北檢檢察官楊大智今日在座談會時，希望部長能夠給的明確時限，林邦樑則當場允諾，今年底會提出正式方案。
據了解，因新制牽涉檢察官人事審議委員會審議規則的修正，必須經行政院、司法院、考試院三方會銜，以法制作業而言，今年檢察官調動前無法完成。
法務部考量，並非所有地檢署都曾辦理過主任檢察官推薦人選票選作業，因此希望今年全國各地檢都能舉辦投票暖身。
法務部表示，全國各地檢署人數不一、符合出任主任檢察官資格的人數也不一，該如何妥適分配各地檢署推薦的主任檢察官提名人數，目前尚未有共識，將會持續與各地檢署溝通。
(中時)
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