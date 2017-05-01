兄弟都得猝睡症 強母不放棄
雲林科技大學工業設計系碩一生陳昱學、大三生陳昱仁兄弟都有猝睡症，前者甚至有學習障礙及亞斯伯格症，從小就是個磨娘精，父母卻沒有放棄，尤其媽媽王麗玲以加倍的愛陪伴、引導，除了醫療外，還以繪畫療癒兄弟，2人入選校方身心障礙生圓夢計畫，一圓開畫展的夢想。
王麗玲說，她懷昱學6個月時，意外導致羊水破裂，雖然保住胎兒性命，但醫生卻說寶寶出生後可能與一般孩子不太一樣，說話和走路，昱學果然都比正常孩子晚會。
她指出，但更挑戰的事接踵而來，昱學2歲半被診斷出語言遲緩、4歲診斷出感覺統合失調、5歲診斷出注意力不足過動症、10歲學習障礙、13歲診斷出亞斯伯格症、21歲診斷出猝睡症…自己與孩子的人生關卡彷彿永遠過不完。
王麗玲表示，昱仁因精神瘓散，常於課堂中無意識昏睡，影響課業表現，小六被確診為猝睡症，無法用意志控制渴睡情況，常在沒有預警之下，就連他自己也不知道就突然昏睡或猝倒，生命時受威脅。
陳昱學、陳昱仁很感恩母親沒有被兄弟身上的病魔打敗，反而更細心照顧他們，引領他們透過繪畫、設計與跨醫學領域學習，並從中獲得療癒與創新，他們想藉畫展當做母親節禮物，獻給勞苦功高，從不放棄他們的媽媽。
雲科大諮商輔導中心主管陳斐娟表示，昱學、昱仁兄弟《自我覺知》畫展彩繪出生命的絢麗，也讓大家得以體悟尊重每個生命體的不同，從中發掘特色，才能笑著迎接未來的人生挑戰。
(中時)
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