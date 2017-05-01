三民一萬安演習宣導─「通鈴哨警」 網友讚：有趣又有才

高雄市三民一分局萬安演習宣導片仿夯劇「通靈少女」，警察手高舉指揮棒的姿勢，有如通靈少女中女主角郭書瑤高舉七星劍，網友大讚蠻有梗！（呂素麗翻攝）

「通靈少女」中女主角郭書瑤高舉七星劍的畫面。（呂素麗翻攝）

最近在台灣紅到國外的公共電視夯劇「通靈少女」，以本土宮廟文化題材，將台灣戲劇推上國際舞台，受到許多劇迷喜愛；高雄市三民一分局製作萬安演習宣導照片也趕上這波熱潮，改編這齣夯戲的「通鈴哨警」，放上臉書後，網友反映熱烈，讚「有趣又有才」。

高雄萬安演習在5月11日下午1點30分到2點舉行，警方提醒民眾警鈴響起，演習期間人、車一律按規定應接受警察及民防人員引導，進行防空疏散避難，逗趣的宣導照片，成功引起民眾注意。

點開三民一分局臉書的文章「通鈴哨警」，1名警察手高舉指揮棒的姿勢，有網友馬上聯想到通靈少女中女主角郭書瑤高舉七星劍的宣傳海報，大讚蠻有梗！

三民一分局臉書上溫馨提醒民眾，「當警『鈴』響起，大家要遵守管制，要不然警察會吹你『哨』子喔!」，改編時下最有話題的夯劇；網友看完在下方紛紛留言:「三民一團隊創意無限耶」、「原來高速公路也有管制不能上去喔！」、「超有梗的啦!政令宣導這樣才平易近人」。

文章中也提醒民眾，不遵守管制者，「不怕被鬼抓，只怕警察抓」，不遵守演習相關規定，可依民防法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

三民一分局長戴台捷表示，民眾對民防法較為陌生，藉由這次的宣導，呼籲大家在演習期間，不要在室外徘徊，如果經規勸仍未能配合實施疏散、避難與交通、燈火、音響管制時，將依民防法處罰，呼籲民眾配合萬安演習相關規定，勿以身觸法。

(中時)