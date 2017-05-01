三民一萬安演習宣導─「通鈴哨警」 網友讚：有趣又有才
最近在台灣紅到國外的公共電視夯劇「通靈少女」，以本土宮廟文化題材，將台灣戲劇推上國際舞台，受到許多劇迷喜愛；高雄市三民一分局製作萬安演習宣導照片也趕上這波熱潮，改編這齣夯戲的「通鈴哨警」，放上臉書後，網友反映熱烈，讚「有趣又有才」。
高雄萬安演習在5月11日下午1點30分到2點舉行，警方提醒民眾警鈴響起，演習期間人、車一律按規定應接受警察及民防人員引導，進行防空疏散避難，逗趣的宣導照片，成功引起民眾注意。
點開三民一分局臉書的文章「通鈴哨警」，1名警察手高舉指揮棒的姿勢，有網友馬上聯想到通靈少女中女主角郭書瑤高舉七星劍的宣傳海報，大讚蠻有梗！
三民一分局臉書上溫馨提醒民眾，「當警『鈴』響起，大家要遵守管制，要不然警察會吹你『哨』子喔!」，改編時下最有話題的夯劇；網友看完在下方紛紛留言:「三民一團隊創意無限耶」、「原來高速公路也有管制不能上去喔！」、「超有梗的啦!政令宣導這樣才平易近人」。
文章中也提醒民眾，不遵守管制者，「不怕被鬼抓，只怕警察抓」，不遵守演習相關規定，可依民防法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
三民一分局長戴台捷表示，民眾對民防法較為陌生，藉由這次的宣導，呼籲大家在演習期間，不要在室外徘徊，如果經規勸仍未能配合實施疏散、避難與交通、燈火、音響管制時，將依民防法處罰，呼籲民眾配合萬安演習相關規定，勿以身觸法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。